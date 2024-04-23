Экс-спикер Рады Разумков раскритиковал отказ украинцам в консульских услугах

Приостановка предоставления консульских услуг украинским гражданам призывного возраста, проживающим за рубежом, может привести к утрате целого поколения, которые из-за этого могут приобрести гражданство других стран.
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