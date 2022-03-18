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Молдавии нужно договариваться с "Газпромом" о послаблениях, чтобы сохранить бизнес - Додон

Молдавии нужно договариваться с "Газпромом" о послаблениях, чтобы сохранить бизнес - Додон

КИШИНЕВ, 18 мар - РИА Новости. Властям Молдавии нужно срочно начать переговоры с "Газпромом", чтобы получить послабления по срокам и сумме оплаты, иначе экономические агенты не смогут оплачивать счета, заявил экс-президент Молдавии Игорь Додон.

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