Молдавии нужно договариваться с "Газпромом" о послаблениях, чтобы сохранить бизнес - Додон

КИШИНЕВ, 18 мар - РИА Новости. Властям Молдавии нужно срочно начать переговоры с "Газпромом", чтобы получить послабления по срокам и сумме оплаты, иначе экономические агенты не смогут оплачивать счета, заявил экс-президент Молдавии Игорь Додон.