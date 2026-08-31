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Новые точки роста экономики России назвал Силуанов

Новые точки роста экономики России назвал Силуанов

Министр финансов РФ Антон Силуанов принял участие в первом дне встречи министров финансов и управляющих центральными банками "Группы 20" (G20), которая проходит 31 августа и 1 сентября в Эшвилле (США).

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