Найденное тело, бункер, место для сокрытия жертв вечеринки: последние расследования дела о коридорах под домом P. Diddy

Музыкант P. Diddy отбывает срок в заключении. Пока дело полностью не будет расследовано, пока полиция не расставит все точки над «i», артист не сможет покинуть государственное учреждение, а это значит, что знаменитости, которых он годами вынуждал делать то, что они не хотят, наконец могут спокойно вздохнуть.
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