На защиту российских НПЗ выделены значительные средства – Новак

Выделение российскими предприятиями, в том числе нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ), средств на свою защиту от атак украинских беспилотников оправдано и окупаемо, заявил в четверг, 3 сентября 2026 года, вице-премьер РФ Александр Новак.