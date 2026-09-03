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На защиту российских НПЗ выделены значительные средства – Новак

На защиту российских НПЗ выделены значительные средства – Новак

Выделение российскими предприятиями, в том числе нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ), средств на свою защиту от атак украинских беспилотников оправдано и окупаемо, заявил в четверг, 3 сентября 2026 года, вице-премьер РФ Александр Новак.

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