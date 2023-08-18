Сотрудница больницы: «У меня есть видео с Заворотнюк, снятое мной лично»

Почему чаще всего звезды, известные по всей стране или даже достигшие уровня мировой популярности, используя те или иные услуги, стараются обращаться в очень дорогие заведения, где руководство и сотрудники обещают исключительную приватность? Не так важно, идет ли речь о ресторанах, о развлечениях, о массажных салонах, стоматологиях или других клиниках.