Сотрудница больницы: «У меня есть видео с Заворотнюк, снятое мной лично»

Почему чаще всего звезды, известные по всей стране или даже достигшие уровня мировой популярности, используя те или иные услуги, стараются обращаться в очень дорогие заведения, где руководство и сотрудники обещают исключительную приватность? Не так важно, идет ли речь о ресторанах, о развлечениях, о массажных салонах, стоматологиях или других клиниках.
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