Песков: Путин выступит на оргкомитете "Победа" в Кремле

Президент России Владимир Путин в пятницу в Кремле проведет заседание оргкомитета "Победа". Геннадий Красников и Владимир Якушев доложат о присвоении звания "Город трудовой доблести", а Олег Кожемяко расскажет о новых туристских инициативах.