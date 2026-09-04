Песков: Путин выступит на оргкомитете "Победа" в Кремле

Президент России Владимир Путин в пятницу в Кремле проведет заседание оргкомитета "Победа". Геннадий Красников и Владимир Якушев доложат о присвоении звания "Город трудовой доблести", а Олег Кожемяко расскажет о новых туристских инициативах.
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