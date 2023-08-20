Российская ПВО перехватила очередной украинский беспилотник при попытке атаковать Москву

Российской ПВО пресечена очередная попытка киевского режима нанести удар по объектам в Москве и Подмосковье, запущенный украинской хунтой беспилотник был перехвачен системами РЭБ.
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