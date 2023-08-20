Военное обозрение

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Российская ПВО перехватила очередной украинский беспилотник при попытке атаковать Москву

Российская ПВО перехватила очередной украинский беспилотник при попытке атаковать Москву

Российской ПВО пресечена очередная попытка киевского режима нанести удар по объектам в Москве и Подмосковье, запущенный украинской хунтой беспилотник был перехвачен системами РЭБ.

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