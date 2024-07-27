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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ему тоже придется меня держать». Новичок «Юты» Коди Уильямс не боится играть против Леброна Джеймса

19-летний форвард был выбран «Джаз» на драфте-2024 под 10-м номером. «Я не просто так оказался в НБА.

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