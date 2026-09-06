Сборная России лидирует в медальном зачёте юниорского чемпионата мира по плаванию

Второе место заняли представители Венгрии, выигравшие три золотые, одну серебряную и три бронзовые награды, а команда США стала третьей с одним золотом, четырьмя серебряными и двумя бронзовыми медалями.
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