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Царьград

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В Сочи на выходные ожидается усиление ветра до 20 м/с

В Сочи на выходные ожидается усиление ветра до 20 м/с

Городские службы Сочи перешли на работу в режиме повышенной готовности из-за надвигающегося урагана.Синоптики прогнозируют на курорте с вечера 11 ноября и до конца суток следующего числа усиление юго-восточного ветра, который затем перейдёт на северо-западный и местами его порывы достигнут 15-20 м/с.

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