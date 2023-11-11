В Сочи на выходные ожидается усиление ветра до 20 м/с

Городские службы Сочи перешли на работу в режиме повышенной готовности из-за надвигающегося урагана.Синоптики прогнозируют на курорте с вечера 11 ноября и до конца суток следующего числа усиление юго-восточного ветра, который затем перейдёт на северо-западный и местами его порывы достигнут 15-20 м/с.
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