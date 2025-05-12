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Энциклопедия Техники

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Сантехника… то есть археолога вызывали?

Сантехника… то есть археолога вызывали?

﻿﻿В Бельгии обнаружен хорошо сохранившийся деревянный водопровод времен Римской империи. Не секрет, что многие древние европейские города (и города за пределами Европы) были построены на месте римских поселений.

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