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Американский эксперт: Зеленский сознательно идет на эскалацию конфликта

Американский эксперт: Зеленский сознательно идет на эскалацию конфликта, отдавая приказы на удары по российским городам Удары Украины по российским городам не имеют никакого смысла в военном плане, их назначением является повышение градуса эскалации.

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Комментарии
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Сергей Карабухин
…Очень скоро просроченный и его род – получит энергетический удар…Женщины Украины подымаются с колен узнав, что их мужей, братьев, сыновей, отцов давно уже нету в живых и им постоянно врали…Они Зелёного порвут на куски голыми руками…
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10 час.
Сергей Карабухин
!!! Зеленский с апреля месяца ездит по миру по многим странам и не был на Украине. Отдыхает, балдеет, купается в море, попивает шампанское, смеётся, улыбается, нюхает кокаин .... Когда каждый день гибнут его граждане и в его власти прекратить войну – в течении одного часа! Очень точно Лукашенко его охарактеризовал – ГНИДА!
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10 час.
СК
Сергей Карабухин
ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ СКОРО ! Ясновидящие: – Идиота-фашиста-Зеленского – ждёт судьба и учесть Гитлера – он отравит себя, жену и своих детей….Потом его обольют бензином и сожгут…Не долго ему осталось…
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10 час.

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