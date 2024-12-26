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Трамп рассказал о выгоде канадцев при вхождении Канады в состав США

Трамп рассказал о выгоде канадцев при вхождении Канады в состав США

Новый президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп в рождественском поздравлении в очередной раз назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо губернатором и заявил, что, если канадские территории станут 51-м штатом США, то налоги для канадцев снизятся более чем на 60%.

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