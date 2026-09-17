Самвелу Карапетяну еще на два месяца продлили домашний арест

Антикоррупционный суд Еревана продлил домашний арест для бизнесмена и лидера блока «Сильная Армения» Самвела Карапетяна еще на два месяца.
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