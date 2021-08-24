smi.media

73 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Vasil Cornev
    Да, но вакцина просрочена, куплена за большие деньги и видимо за хорошую взятку! Радуйтесь, о великие укры!!!Полученную от Пол...
  • Серж Южанин
    Экс-президента Ук...
  • Серж Южанин
    Экс-президента Ук...

В Крыму посоветовали Украине «не вбивать гвоздь в крышку гроба» дружбы с Россией

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики при президенте России Александр Молохов заявил, что Крым, являясь территорией России, надежно защищен от внешних угроз и посягательств.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх