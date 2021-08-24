В Крыму посоветовали Украине «не вбивать гвоздь в крышку гроба» дружбы с Россией

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики при президенте России Александр Молохов заявил, что Крым, являясь территорией России, надежно защищен от внешних угроз и посягательств.
Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве республики при президенте России Александр Молохов заявил, что Крым, являясь территорией России, надежно защищен от внешних угроз и посягательств.
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