Роспотребнадзор продолжает проверять качество воды, воздуха и еды после разлива нефти

Ситуацию контролирует Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю После кораблекрушения танкеров в Керченском проливе Роспотребнадзор продолжает следить в лаборатории за качеством воздуха, воды и готовой еды из полевых кухонь в Темрюкском районе и Анапе.
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