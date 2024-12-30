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Петербургский дневник

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Роспотребнадзор продолжает проверять качество воды, воздуха и еды после разлива нефти

Роспотребнадзор продолжает проверять качество воды, воздуха и еды после разлива нефти

Ситуацию контролирует Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю После кораблекрушения танкеров в Керченском проливе Роспотребнадзор продолжает следить в лаборатории за качеством воздуха, воды и готовой еды из полевых кухонь в Темрюкском районе и Анапе.

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