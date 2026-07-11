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ТСН24

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Цены на бензин в Тульской области выросли вдвое за десять лет

Цены на бензин в Тульской области выросли вдвое за десять лет

Ситуация с топливом в Тульской области этим летом остается сложной – на некоторых заправках наблюдаются перебои с поставками, а на других скапливаются огромные очереди из автомобилистов, желающих заправиться.

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