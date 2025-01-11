Наталья Подольская и Владимир Пресняков с детьми уехали в Эмираты в 2025 году (видео)

Певица Наталья Подольская организовала для своей семьи незабываемое путешествие в Дубай. Вместе с мужем Владимиром Пресняковым и двумя сыновьями — девятилетним Артемием и четырехлетним Иваном — они отправились на популярный курорт, где царит вечное лето.
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