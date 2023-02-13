Крупная американская компания займётся логистическим и техническим поддержанием полученной Украиной военной техники из США

Министерство обороны США отобрало крупную американскую инженерную компанию в сфере государственных и коммерческих услуг, которая займётся техническим и логистическим поддержанием полученной Украиной военной техники от Соединённых Штатов.
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