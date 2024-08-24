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РИА «Новости»: по делу о покушении на Симоньян провели очную ставку с обвиняемым

РИА «Новости»: по делу о покушении на Симоньян провели очную ставку с обвиняемым

Сотрудники Следственного комитета провели очную ставку с задержанными, которые проходят по делу о подготовке покушений на главного редактора медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян, а также на журналистку Ксению Собчак.

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