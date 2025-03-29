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Панарин сделал две передачи в матче с «Анахаймом» за 24:27 на льду. Форвард «Рейнджерс» набрал 77 очков в 71 игре сезона

Нападающий «Рейнджерс» сделал две результативные передачи в игре регулярного чемпионата НХЛ, в которой его команда уступила 4:5 в овертайме, ведя 4:2 по ходу третьего периода.

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