Первая ракетка России Медведев поднялся на пятое место в рейтинге ATP

Первая ракетка России Даниил Медведев поднялся с шестого на пятое место в обновленном в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
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