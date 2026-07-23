Андрей Ревнивцев Менеджмент "Яндекса" сменился и юрисдикция стала нашей, однако на деле ничего не изменилось.
Изнанка интернета раскрыла все карты: "Яндекс" против русских?
Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
есть практика Китая - обучение даже за счет государства в лучших мiровых ВУЗах, но потом будь бобёр работать в Китае. не хочешь в Китае? - нет проблем! - верни денажки за образование... мнять, но есть ответы на вопросы и о них знают все, включая тех, кто как бы озабочен. решимости нет, как нет воли. о чО так?
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1 м.
АА
Алекс Архипов
Кто мешает сменить руководство?
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1 м.
Гарий Щерба
А ЧЕГО ВЛАСТИ и СПЕЦ СЛУЖБЫ РОССИИ в РОТ ВОДЫ мать их НАБРАЛИ ...???!!!!!???
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1 м.
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