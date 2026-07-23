Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 915 подписчиков

Изнанка интернета раскрыла все карты: "Яндекс" против русских?

Изнанка интернета раскрыла все карты: "Яндекс" против русских?

Андрей Ревнивцев    Менеджмент "Яндекса" сменился и юрисдикция стала нашей, однако на деле ничего не изменилось.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СК
Сергей Ковалев
есть практика Китая - обучение даже за счет государства в лучших мiровых ВУЗах, но потом будь бобёр работать в Китае. не хочешь в Китае? - нет проблем! - верни денажки за образование... мнять, но есть ответы на вопросы и о них знают все, включая тех, кто как бы озабочен. решимости нет, как нет воли. о чО так?
Ответить
1 м.
АА
Алекс Архипов
Кто мешает сменить руководство?
Ответить
1 м.
Гарий Щерба
А  ЧЕГО ВЛАСТИ  и  СПЕЦ СЛУЖБЫ РОССИИ в  РОТ ВОДЫ  мать их  НАБРАЛИ ...???!!!!!???
Ответить
1 м.