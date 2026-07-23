Изнанка интернета раскрыла все карты: "Яндекс" против русских?

СК

Сергей Ковалев

есть практика Китая - обучение даже за счет государства в лучших мiровых ВУЗах, но потом будь бобёр работать в Китае. не хочешь в Китае? - нет проблем! - верни денажки за образование... мнять, но есть ответы на вопросы и о них знают все, включая тех, кто как бы озабочен. решимости нет, как нет воли. о чО так?