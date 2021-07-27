Названы основные типы онлайн-мошенничества в период пандемии

По данным на начало июля, антирейтинг возглавила продажа фейковых сертификатов о вакцинации, на втором месте - поддельные результаты ПЦР-тестов и тестов на антитела, на третьем - оказались недавно отмененные QR-коды для посещения ресторанов и кафе.