Российская газета

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Названы основные типы онлайн-мошенничества в период пандемии

По данным на начало июля, антирейтинг возглавила продажа фейковых сертификатов о вакцинации, на втором месте - поддельные результаты ПЦР-тестов и тестов на антитела, на третьем - оказались недавно отмененные QR-коды для посещения ресторанов и кафе.

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