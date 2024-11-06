Мемкоин Харрис упал в цене на 80%

Мемкоин Камалы Харрис дешевеет примерно на 80%, а мемкоин Дональда Трампа дорожает на 16% перед оглашением результатов выборов президента США, свидетельствуют данные крупнейшего агрегатора подобных данных CoinGecko.
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