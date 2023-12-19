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День работника органов безопасности России отмечают 20 декабря

День работника органов безопасности России отмечают 20 декабря

День работника органов безопасности Российской Федерации отмечается ежегодно 20 декабря. Сегодня чествуют сотрудников спецслужб — Федеральной службы безопасности (ФСБ), Службы внешней разведки (СВР), Федеральной службы охраны (СВО) и других структур.

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