Подпольщик Лебедев сообщил об ударе по заводу с военной техникой ВСУ

Нанесен удар по заводу с военной техникой Вооруженных сил Украины в городе Орехов в подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в разговоре с РИА Новости.
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