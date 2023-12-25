Трехрядный гибрид Geely на базе Volvo XC90: рестайлинг и снижение цен

В Китае начались продажи обновлённого Lynk & Co 09 в топ-версии EM-P. Доработок много: увеличилась пиковая мощность, улучшена топливная экономичность, добавлены двухкамерная пневмоподвеска и ранее невиданные опции комфорта в салоне.
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