Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Договорняки, договорняки...

Договорняки, договорняки...

Россию никогда не брали тупо силой, не выходило. Практически каждый раз, когда Россия оказывалась в руинах, происходило это путём взращивания внутренней смуты.

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Комментарии
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Атом Мартин
Ну например с Трумпом вели переговоры,И? А с Байденом разве не вели ,И? с Меркель ,И? Результаты ? Дух Анкоридж , с ним не поспоришь , мужик на мотоцикле правда в выигрыше .
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1 м.
Игорь Кузнецов
Великобритания стала первой крупной западной державой, которая официально признала СССР де-юре. Это произошло 1 февраля 1924 года. Ходжсон передал народному комиссару иностранных дел СССР Г. В. Чичерину ноту, в которой говорилось: «Правительство Его Величества признаёт Правительство Союза Советских Социалистических Республик в качестве Правительства де-юре на тех территориях бывшей Российской империи, которые признают его власть». Следуя этому - территории Донбасса после военного переворота в Киеве в 2014 году &quot;признали власть&quot; правоприёмнице СССР - России. Так что &quot;де юре&quot; это вполне справедливо и не нужно &quot;наглую английскую морду БИТЬ! САПОГАМИ&quot; - просто напомнить им текст той &quot;ноты&quot;.
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1 м.
Надежда
Да, но на то она и &quot;наглая английская морда&quot;, чтобы делать вид, что ничего такого никогда не было. И даже официальный документ для мекобритов не указ. Они легко создадут нужную им информацию и перевернут всё с ног на голову, а мелкие сошки-собачонки затявкают с ними с унисон. Что и происходит сегодня...
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1 м.