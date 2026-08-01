Договорняки, договорняки...

Атом Мартин Ну например с Трумпом вели переговоры,И? А с Байденом разве не вели ,И? с Меркель ,И? Результаты ? Дух Анкоридж , с ним не поспоришь , мужик на мотоцикле правда в выигрыше .

Игорь Кузнецов Великобритания стала первой крупной западной державой, которая официально признала СССР де-юре. Это произошло 1 февраля 1924 года. Ходжсон передал народному комиссару иностранных дел СССР Г. В. Чичерину ноту, в которой говорилось: «Правительство Его Величества признаёт Правительство Союза Советских Социалистических Республик в качестве Правительства де-юре на тех территориях бывшей Российской империи, которые признают его власть». Следуя этому - территории Донбасса после военного переворота в Киеве в 2014 году "признали власть" правоприёмнице СССР - России. Так что "де юре" это вполне справедливо и не нужно "наглую английскую морду БИТЬ! САПОГАМИ" - просто напомнить им текст той "ноты".