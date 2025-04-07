Строительство бизнес-центра завершается на Лобненской

Завершается строительство трех строений офисно-делового центра в Дмитровском районе. Как сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы, сейчас идут работы по благоустройству территории.
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