Дмитровец
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Дмитровец

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Строительство бизнес-центра завершается на Лобненской

Завершается строительство трех строений офисно-делового центра в Дмитровском районе. Как сообщила пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы, сейчас идут работы по благоустройству территории.

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