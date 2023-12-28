Глава Николаевской области Ким: Воевать должны все украинцы

Руководитель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заметил, что участвовать в боевых действиях должны вообще все украинцы, а не только 500 тысяч мобилизованных, о которых недавно объявил глава киевского режима Владимир Зеленский.
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