«Сроки малые дадут — или вообще отмажут?»: Екатеринбург ждет, что решит суд по поводу зверского избиения выдающегося ученого Немотивированная агрессия родителей подростков-хулиганов могла стать причиной смерти человека, внесшего огромный вклад в российскую науку Герман Галкин На фото: Аркадий Вагнер, обвиняемый в хулиганстве, во время заседания об избрании ему меры пресечения в Октябрьском районном суде.