Александр Цыбульский встретился с молодыми лидерами Поморья

Встреча прошла в онлайн-формате накануне Дня молодёжи.Поздравляя участников встречи с наступающим праздником, который отмечается 27 июня, глава региона отметил, что это один из тех праздников, которые сохраняются, несмотря ни на какие перемены.
Встреча прошла в онлайн-формате накануне Дня молодёжи.Поздравляя участников встречи с наступающим праздником, который отмечается 27 июня, глава региона отметил, что это один из тех праздников, которые сохраняются, несмотря ни на какие перемены.
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