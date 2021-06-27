Регион 29

77 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алина
    Молодцы . Браво ! Остальным регионам надо тоже браться за лопаты .На территории Шие...
  • владимир рудаков
    Где у нас такие стадионы, 6000 га это 60 квадратных километров - это размеры небольшого города.В Мезени осталось...
  • Крым НАШ Крымский
    Судья Соломбальск...

Александр Цыбульский встретился с молодыми лидерами Поморья

Александр Цыбульский встретился с молодыми лидерами Поморья

Встреча прошла в онлайн-формате накануне Дня молодёжи.Поздравляя участников встречи с наступающим праздником, который отмечается 27 июня, глава региона отметил, что это один из тех праздников, которые сохраняются, несмотря ни на какие перемены.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх