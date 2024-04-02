Сергей Собянин рассказал о планах благоустройства Кадашевской набережной

От Балчуга до Воробьевых гор будет создан прогулочный маршрут На своем официальном сайте мэр Москвы Сергей Собянин поделился информацией о прогрессе работ по благоустройству набережных Москвы-реки, осуществляемых в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
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