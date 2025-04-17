Диетолог Волкова: похудеть к летнему сезону поможет умеренный дефицит калорий

Эксперт порекомендовала употреблять больше сложных углеводов Избавиться от лишних килограммов к летнему сезону поможет умеренный дефицит калорий, акцент на потреблении сложных углеводов и источников белка, рассказала РИА Новости диетолог Галина Волкова.
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