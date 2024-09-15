Прогнозы снижаются: урожай зерна 2024 года и его влияние на цены Ольга ВайленкоВ последние недели аналитические центры снизили прогнозы по сбору урожая зерна и пшеницы в России, что вызывает беспокойство как у аграриев, так и у участников мирового зернового рынка.