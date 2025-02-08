Трамп объявил войну демократам и конституции, заявил конгрессмен

Президент США Дональд Трамп «объявил войну» Демократической партии и конституции, заявил конгрессмен, демократ от штата Нью-Йорк Ричи Торрес.
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