Внук Юрия Никулина подтвердил наличие жилья в Монако у отца

Внук известного артиста Юрия Никулина Максим Юрьевич Никулин имеет квартиру в Монако. Квартира площадью 30 квадратных метров была приобретена в ипотеку и не является объектом секретности для семьи Никулиных.
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