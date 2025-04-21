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Мигрантам могут ограничить количество попыток сдачи теста по русскому языку

Мигрантам могут ограничить количество попыток сдачи теста по русскому языку

Депутат Государственной Думы Ярослав Нилов, возглавляющий комитет по вопросам труда, социальной политики и делам ветеранов, подготовил законопроект, ограничивающий число попыток прохождения тестирования по русскому языку для детей мигрантов, сообщает PRIMPRESS.

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