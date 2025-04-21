Мигрантам могут ограничить количество попыток сдачи теста по русскому языку

Депутат Государственной Думы Ярослав Нилов, возглавляющий комитет по вопросам труда, социальной политики и делам ветеранов, подготовил законопроект, ограничивающий число попыток прохождения тестирования по русскому языку для детей мигрантов, сообщает PRIMPRESS.
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