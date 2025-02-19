В Панаме заявили об отсутствии необходимости менять систему сборов канала

Система взимания сборов с судов, проходящих через Панамский канал, за четверть века работы доказала свою эффективность, и нет необходимости менять ее в настоящее время, заявил операционный вице-президент транспортного узла Борис Морено.
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