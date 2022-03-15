Грузовик задавил пешехода на севере Москвы

В ДТП с участием грузовика в Москве пострадал один человек. Дорожная авария произошла утром во вторник, 15 марта, на севере Москвы, в столичном районе Левобережный, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В ДТП с участием грузовика в Москве пострадал один человек. Дорожная авария произошла утром во вторник, 15 марта, на севере Москвы, в столичном районе Левобережный, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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