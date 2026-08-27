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«Мощная атака Солнца!»: Магнитные бури сегодня, 27 августа 2026 года

«Мощная атака Солнца!»: Магнитные бури сегодня, 27 августа 2026 года

Магнитные бури — это возмущения геомагнитного поля Земли, вызванные поступлением в околоземное пространство возмущённых потоков солнечного ветра и их взаимодействием с магнитосферой планеты.

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