Российские специалисты изучили украинский реактивный дрон дальнолет-камикадзе

Российским специалистам удалось заполучить и изучить перспективный украинский дрон - дальнолет-камикадзе с реактивным двигателем, который способен "разгоняться" при приближении к зонам действия систем противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ).