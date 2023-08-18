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В Астрахани губернатор предложил установить выплаты дружинникам

В Астрахани губернатор предложил установить выплаты дружинникам

Законопроект о выплатах дружинникам, участвующим в защите Государственной границы РФ на территории Астраханской области, внес на рассмотрение областной думы губернатор Игорь Бабушкин, 17 августа сообщила пресс-служба законодательного органа.

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