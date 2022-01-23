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США указали на обеспокоенность высказыванием Великобритании о «планах» России по Киеву

США указали на обеспокоенность высказыванием Великобритании о «планах» России по Киеву

Белый дом выразил обеспокоенность на фоне заявления МИД Великобритании о том, что Россия якобы преследует планы по установлению на Украине «пророссийского правительства», сообщила представитель американского совета по нацбезопасности Эмили Хорн.

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