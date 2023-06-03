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Отодвигать границы Украины бесполезно, она не остановится, – Пушилин

Отодвигать границы Украины бесполезно, она не остановится, – Пушилин

2,3K прочитали России нужно освобождать всю Украину от бандеровщины, а не создавать там буферную зону по неким новым границам, напрасно рассчитывая, будто это остановит обстрелы территории РФ.

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