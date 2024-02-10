Суд разрешил девушке не возвращать подаренный женихом айфон

Верховный суд РФ разрешил девушке не возвращать бывшему жениху подаренный им iPhone Суд постановил, что невесты и женихи, которые в конечном итоге не поженились, не обязаны возвращать подарки, сделанные во время отношений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии