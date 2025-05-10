НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

174 подписчика

Глава Серии А предложил провести матчи «Милана» и «Интера» в 2026-м в США из-за реконструкции «Сан-Сиро» перед зимней Олимпиадой

Глава Серии А предложил провести матчи «Милана» и «Интера» в 2026-м в США из-за реконструкции «Сан-Сиро» перед зимней Олимпиадой

На «Сан-Сиро», домашней арене клубов, будет проведена реконструкция в преддверии зимней Олимпиады в Италии, которая пройдет с 6 по 22 февраля 2026-го.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх