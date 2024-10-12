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Калужские новости

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Калужская область провалилась по яйцам

Калужская область провалилась по яйцам

Как сообщает Калугастат, на начало сентября 2024 года в сельхозорганизациях Калужской области было получено почти на 5% меньше куриных яиц, чем за аналогичный период прошлого годаКак сообщает Калугастат, на начало сентября 2024 года в сельхозорганизациях Калужской области было получено 72,5 миллиона куриных яиц.

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